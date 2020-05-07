Москва, , 07:26 — REGNUM Заключённые в российских колониях ежедневно производят 2 млн защитных масок, сообщили 7 мая в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

«Для пошива марлевых масок подготовлены производственные мощности 303 учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабное производство развёрнуто в 40% колоний. Всего в исправительных учреждениях планируют выпустить 60 млн защитных масок. К настоящему времени заключённые пошили 42,4 млн масок и более 1,1 млн защитных костюмов.

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