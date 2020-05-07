Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM 41 полицейский умер в американском городе Нью-Йорк от осложнений заболевания COVID-19, передает телеканал ABC со ссылкой на главу полицейского департамента мегаполиса Дермота Ши.

В очередном посте в своем Twitter Ши сообщил, что за последние сутки в городе зафиксировано три летальных исхода среди полицейских с COVID-19. Всего в Нью-Йорк выявлено 5,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом среди полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в США зарегистрировано 73 039 смертей от COVID-19.

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