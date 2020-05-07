Красноярск, , 07:24 — REGNUM У двоих сотрудников скорой помощи в Красноярске выявили коронавирус.

«На сегодняшний день у двоих сотрудников третьей подстанции (Ленинский район Красноярска) выявлен положительный результат теста на коронавирус», — сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе красноярской скорой помощи.

SARS-CoV-2 у них выявили в поликлиниках, где они проходили лечение, то есть не на рабочем месте.

Сотрудники сообщили об этом и теперь находятся на самоизоляции. У одного нет симптомов, у второго — лёгкое течение. Остальные сотрудники еженедельно сдают пробы. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 910 человек.

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