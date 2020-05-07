Улан-Удэ, , 07:17 — REGNUM Народный хурал Бурятии принял законопроект, который упростит возможность получения жилья для семей, в которых одновременно родились три или более ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно документу, чтобы получить жилищную субсидию, такая семья не обязана состоять на учёте в списке нуждающихся. Однако при условии, что они проживают в республике не меньше пяти лет. Выплата будет производиться из расчёта 18 квадратных метров на каждого члена семьи по средней рыночной цене.

«Мы обсуждали этот законопроект на всех заседаниях комитета. При его утверждении мы закрепляем в республике те семьи, которые живут именно в Бурятии», — отметила министр социальной защиты республики Татьяна Быкова.

На реализацию проекта в региональном бюджете 2020 года предусмотрены 13,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Бурятии впервые в истории родились четверняшки. По словам главы республики Алексея Цыденова, рождение четырёх детей накладывает огромную ответственность не только для родителей, но и властей города и республики.

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