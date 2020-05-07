Владивосток, , 07:32 — REGNUM Губернатор края Приморья Олег Кожемяко заявил, что, несмотря на постепенную отмену ограничений в связи с эпидемией коронавируса, все карантинные меры должны строго соблюдаться, а где-то их даже усилят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Такого не произойдёт, что разом мы все ограничения снимем. Такие меры как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях», — сказал Олег Кожемяко.

Ситуацию может изменить прирост выявленных человек с коронавирусом — не более 3%, сейчас он превышает 6% Должно количество выздоровевших превышать число заразившихся.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, с 30 апреля проведено 73 проверки предприятий, вынесено 33 предписания.

«Главам муниципалитетов даны рекомендации по работе продуктовых магазинов, рынков, супермаркетов. Но нужно понимать, что при поэтапном открытии всех объектов все санитарные нормы должны соблюдаться. Сейчас нужно проговаривать с бизнесом, чтобы он был готов к такой работе и в дальнейшем», — акцентировала Детковская.

В автобусах и такси остаётся обязательным ношение масок и пассажирами, и водителями. Если такого не будет, машины будут сниматься с маршрутов, а собственников — оштрафуют.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 мая в Приморье выявили 727 человек с коронавирусом.

Регион в антилидерах по количеству летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке.