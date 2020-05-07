Нью-Дели, , 07:11 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии выросло на 3561 человека, сообщает пресс-служба индийского министерства образования.

Всего с начала пандемии в Индии 52 952 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 в стране скончались 89 человек, увеличив тем самым число жертв до 1783.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая администрация Международного аэропорта имени Индиры Ганди заявил о возобновлении внутренних авиарейсов в Индии с 17 мая. Воздушная гавань Нью-Дели начнет осуществлять рейсы с 17 мая.

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