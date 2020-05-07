Владивосток, , 07:19 — REGNUM В Приморье за сутки выявили 43 положительных теста на коронавирус, общее количество выявленных — 727, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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7 мая 31 житель в Приморском крае излечился и выписан из госпиталей домой. В общем выздоровели 130 пациентов.

«Среди тех, кто справился с болезнью, — трое детей, а также 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны», — сказали в оперативном штабе.

Остаётся тяжёлым состояние нескольких десятков пациентов, находящихся на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству смертей пациентов с коронавирусом.