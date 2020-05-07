Абакан, , 06:39 — REGNUM За сутки в Хакасии ещё у 12 человек выявлен коронавирус, сообщили ИА REGNUM 7 мая в республиканском правительстве.

Три случая выявлено в Республиканской инфекционной больнице, в том числе у двух медработников. Ещё один человек прибыл из Москвы. Восемь человек контактировали с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее.

Таким образом, всего в Хакасии зарегистрировано 352 человека с выявленным коронавирусом. Выздоровели в регионе 36 человек (плюс один пациент за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались восемь пациентов с коронавирусом.

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