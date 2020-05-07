Сеул, , 06:25 — REGNUM 10 810 выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее после подтверждения положительных результатов анализов еще у четырех человек за сутки, 7 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, за последние 24 часа один пациент скончался от осложнений при COVID-19. Всего в республике зафиксировано 255 летальных исходов при данном заболевании. С начала эпидемии в стране выздоровели 9419 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн заявил, что открытие общеобразовательных учреждений и восстановление экономики республики возможны только в случае соблюдения всеми гражданами режима повседневного карантина.

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