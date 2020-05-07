Пекин, , 06:23 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули 46 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 957 человек переболели новой коронавирусной инфекцией и благополучно были выписаны из больниц домой. Всего же в Китае выявлено 82 885 случаев COVID-19, включая 4633 скончавшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19. Один — в провинции Гуандун, а другой — в Шанхае.

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