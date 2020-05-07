Пекин, , 06:17 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено два новых случая выявления «импортного» COVID-19, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число прибывших из-за рубежа человек с выявленным COVID-19, достигло 1680. Два новых случая выявлены в Шанхае и провинции Гуандун соответственно.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1434 человека покинули госпитали страны по выздоровлению и еще 246 человек продолжают получать лечение. Пять человек остаются в тяжелом состоянии.

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