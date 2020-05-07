Горно-Алтайск, , 06:16 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай выявили одного человека с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, им оказался 43-летний житель Горно-Алтайска.

В минувшее воскресенье, 3 мая они с супругой прибыли из другого региона. У жены вирус был выявлен 4 мая.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 41 случай заболевания», — отметили в штабе.

Кроме того, под наблюдением медиков дома остаются 452 человека.

Напомним, на территории республики действует обязательный масочный режим. Как сообщало ИА REGNUM, жители обязаны носить маски при нахождении в местах массового скопления людей, таких, как магазины, аптеки, вокзалы и общественный транспорт.

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