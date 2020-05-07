Брешиа, Италия, , 05:58 — REGNUM Еще пять пансионатов в трех итальянских городах — Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове — в провинции Брешиа были совместно продезинфицированы специалистами РФ и Италии, 7 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Персонал учреждений встретил военнослужащих плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что российские военные медики помогли вылечить 75 пациентов с заболеванием COVID-19 в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо.

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