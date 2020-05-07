Якутск, , 06:14 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости

Из общего числа — 35 случаев в Якутске, 30 из них — студенты СВФУ.

По одному случаю — в Оймяконском и Ленском районах. В Ленске коронавирус выявлен у находящегося в стационаре рабочего с Чаяндинского месторождения.

Четыре пациента выписаны в Якутске, один — в Сунтарах. За весь период выздоровел 51 человек. Пять человек в Якутске — в крайне тяжёлом состоянии, четыре — летальных случая.

Всего в Якутии на утро 7 мая официально зарегистрирован 385 случаев заражения коронавирусом.

За сутки обработано 1 501 тест на коронавирус, в обсерваторах — 612 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству умерших пациентов с коронавирусом.