Кигали, , 05:47 — REGNUM Не менее 1400 человек были задержаны в столице Руанды за нарушение комендантского часа, введенного из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба руандской полиции.

Сообщается, что число задержанных включает в себя пешеходов и водителей транспортных средств. Всех арестованных пока отправили на городские стадионы для последующих допросов. Всех, кто шел в больницы или по срочным делам — будут отпущены на свободу. Другим же грозят штрафы.

Отмечается, что комендантский час в Руанде ввели 4 мая. К настоящему времени в стране выявлено 268 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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