Екатеринбург, , 05:32 — REGNUM В Екатеринбурге приостановлена работа супермаркета «Гипербола», который находится в торговом центре «Пассаж». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

5 мая объект подвергся проверке органами Роспотребнадзора. Были выявлены нарушения. В частности, за состоянием здоровья персонала не был установлен контроль, у сотрудников маски не закрывали органы дыхания, а порой и вовсе отсутствовали, не было разметки для покупателей о социальной дистанции. А часть пищевой продукции продавалась в неупакованном виде.

Представители ООО «Фудтрейд» признали вину и просили назначить штраф. Но по решению суда деятельность магазина приостановлена на 60 суток. Это было сделано на основании части 2 статьи 6.3 КоАП России, предусматривающей наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санэпидемблагополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

У представителей организации есть десять суток на то, чтобы обжаловать решение о временном закрытии.