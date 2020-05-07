Хабаровск, , 05:21 — REGNUM Общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета закрыто на карантин по коронавирусу. Студенты — медики уверяют, что закрывать общежитие нужно было давно — первые случаи заражения отмечались ещё в начале апреля.

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Как выяснило ИА Хабаров. Тудей, в общежитии находились порядка 60 студентов. Остальные разъехались по домам. Примерно половину из тех, кто оставался в общежитии, 6 апреля увезли в краевой инфекционный госпиталь.

Один из студентов ДВГМУ, не пожелавший назвать имя из страха перед возможными проблемами с проживанием в общежитии, рассказал изданию, что закрывать общежитие нужно было ещё в начале апреля.

«В общежитии и до этого уже были больные люди, примерно всё это началось в начале апреля. Даже был народ, кто уже, в принципе, переболел. Я общался с ребятами, у которых была потеря вкуса и обоняния, а это первые признаки заболевания. Никто не обращал никакого внимания до определенного случая. Ранее всем проживающим в общежитии студентам, включая иностранцев и ребят, которые работали на скорой помощи, было велено записывать своё состояние в журнал. И они записывали. То есть, все всё знали — и старосты, и студсовет. Все были в курсе. Но никто ничего не предпринимал», — рассказал студент из общежития.

Ситуация изменилась только после того, как у одной из студенток, подрабатывавшей на скорой помощи, взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Студент ДВГМУ «И только после этого началась шумиха. Девушке сделали КТ, потом её положили в 10-ю горбольницу (краевой инфекционный госпиталь). Тут закрыли на карантин общежитие. Пришёл результат анализа, у меня — положительный результат. У всех студентов, которые работали на скорой помощи из нашего общежития взяли мазки — у всех положительный результат. Какая-то странная ситуация. Там была студентка, которой сначала сказали, что у нее отрицательный анализ, потом она пошла работать на скорую, взяли мазок — положительный. Стали разбираться, выяснили, что всё-таки положительный».

Сейчас в медицинском университете создана бригада волонтёров из студентов других общежитий, они помогают тем, кто закрыт на карантин, с покупкой продуктов питания. Университет предоставил и бесплатные наборы продуктов питания — тушенку, сайру, картошку и крупы.

Как рассказали студенты ДВГМУ, их привлекают к работе в больницах, скорой помощи, реанимациях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, поселений, в том числе, в тех больницах, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Группу студентов направили в инфекционные больницы Еврейской АО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по состоянию на 6 мая 2020 года с начала наблюдений выявили коронавирус у 738 человек. Это самый высокий показатель среди регионов Дальнего Востока.