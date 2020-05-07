Ханчжоу, Китай, , 04:47 — REGNUM Пожар на одном из важнейших объектов культурного наследия, находящихся под защитой китайского государства, Доме Сымади, был потушен, сообщает 6 мая агентство Синьхуа

Дом расположен в деревне Фужун уезда Юнся провинции Чжэцзян на востоке Китая. Пожар начался ранним утром 4 мая. Уездная пожарная бригада в составе 50 пожарных и восьми пожарных машин прибыла на место в 3:56 по местному времени. В борьбе с огнем им помогал персонал местной администрации защиты культурного наследия и сопутствующих ведомств.

Площадь пожара заняла 1246 кв. метров. Пожар удалось взять под контроль в 4:45 по местному времени того же дня и окончательно потушить в 5:10. Жертв и пострадавших нет.

Дом Сымади имеет площадь 3540 кв. метров и является одним из крупнейших древних жилых зданий в деревне Фужун. Он был построен во времена правления императора Канси во времена правления династии Цин (1644−1911).