Мехико, , 04:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике за сутки увеличилось на 1609 и составило 27 634, сообщил глава эпидемиологии мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 6 мая на пресс-конференции.

Также возросло количество летальных исходов от отложений COVID-19 — на 197, достигнув отметки в 2704. С начала эпидемии в стране было проведено 110 944 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в столице Мексики решили переоборудовать автодром «Формулы-1» во временный госпиталь.

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