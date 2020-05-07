Владивосток, , 04:31 — REGNUM Приморский край в антилидерах по количеству летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости

В Приморском крае на утро 7 мая коронавирус выявили у 684 человек и зарегистрировано восемь смертей. По соотношению числа умерших к числу выявленных Приморье находится на втором месте в ДФО. Летальность от коронавируса в регионе составляет 1,17%. Колыма в этом списке на первом месте с 1,47%, Якутия по соотношению числа умерших к числу выявленных на третьем — 1,15%.

По количеству смертей Приморский край лидирует, на втором месте Хабаровский край — умерли семь человек, по четыре пациента скончались в Бурятии и Якутии, два случая — в Магаданской области и один в Приамурье. В остальных дальневосточных регионах смертей пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

Всего в России зафиксировано 1 537 летальных исходов. По смертности Россия находится на 19 месте в мире, возглавляет список США, Великобритания и Италия.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей, семья погибшего получит единовременную выплату в размере 2 752 452 рубля.