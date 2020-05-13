Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Великую Отечественную войну Оренбургская область встретила под названием Чкаловская. Чкалов оказался в глубоком тылу. В город хлынул поток эвакуированных. На 20 сентября 1941 года на его территории разместилось более 20 тысяч эвакуированных, а к маю 1942 года их число достигло 75 тысяч.

Всего за годы войны звания Героя Советского Союза удостоены 235 оренбуржцев, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, более 55 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. Не вернулись с полей сражений более 185 тысяч человек.

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