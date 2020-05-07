Пекин, , 03:21 — REGNUM Среднее дневное число вновь выявленных случаев COVID-19 на материковой части страны снизилось до менее чем десяти в день, сообщили 6 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В соседних с Китаем странах число вновь выявленных случаев COVID-19 за один день выросло более чем семикратно в сравнении с показателями месячной давности, предупредил пресс-секретарь комиссии Ми Фэн.

По его словам, Китай по-прежнему стоит перед угрозой нового витка эпидемии со стороны «импортных» случаев, которые выявляется у приезжих в Китай из-за рубежа. Число тех, кто тесно контактировал с выявленными пациентами по всему Китаю снизилось до менее чем 7000 человек.