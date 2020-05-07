Бразилиа, , 03:18 — REGNUM Количество летальных исходов при осложнениях заболевания COVID-19 в Бразилии за сутки составило 615, что побило антирекорд предыдущего дня, 6 мая сообщается на странице бразильского министерства здравоохранения в Twitter.

Всего в стране скончались 8 536 пациентов. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось за последние 24 часа на 10 503 и достигло 125 218. Еще 51 370 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая на территории бразильского штата Сан-Паулу будет объявлен бессрочный траур по погибшим от COVID-19.

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