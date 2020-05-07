Цзинань, Китай, , 03:13 — REGNUM В Китае прошла служебная аттестация в рамках экспертной панели первой фазы Хайянской атомного энергопроекта, который будет вырабатывать топливо для крупномасштабной когенерации тепла и энергии, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Проект расположен в города Хайян провинции Шаньдун на востоке Китая. Хайянская электростанция начала работу в отопительный сезон 2019 — 2020 года. Она обогревала 700 тыс. кв. метров жилых площадей в течение 129 дней. Она выработала тепла эквивалентного сжиганию 9656 тонн угля.

Экспертная аттестация позволит электростанции обеспечить теплом 30 млн кв. метров площадей во время грядущего отопительного сезона, сообщили в компании Shandong Nuclear Power Co., Ltd., являющейся оператором проекта.

Переход на ядерную энергию для отопления в Китае — это своего рода новый тренд, призванный сделать эту сферу более экологичной и уйти от традиционного угля. В компании сообщили, что ядерная электростанция намерена в будущем обогревать 200 млн кв. метров площадей на Шаньдунском полуострове.