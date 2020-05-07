Пекин, , 02:50 — REGNUM Крупнейшие парки Пекина приняли 950 тыс. гостей в пятидневные майские праздники, которые завершились 5 мая, сообщили в Административном центре парков Пекина.

Среднее дневное число посетителей 11 муниципальных парков Пекина достигло почти 190 тыс. человек с 1 по 5 мая. В пике, который пришелся на 5 мая, было зафиксировано почти 215,5 тыс. гостей.

Парки также приняли ряд серьезных мер профилактики эпидемии нового коронавируса, включая обязательный замер температуру тела гостей, а также снижение их числа до 30% от нормы. Кроме того, посетители обязаны предоставлять QR-коды для удостоверения о состоянии здоровья.

Пак Цзиншань, Летний дворец и Парк Таожаньтин стали самыми популярными туристическими местами, судя по числу купленных билетов через интернет. Всего же за майские праздники Пекин посетило более 4,6 млн туристов, а выручка от туризма за этот период составила 4,18 млрд юаней (коло $590 млн), сообщили в Пекинском муниципальном бюро культуры и туризма.