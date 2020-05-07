Иерусалим, , 03:37 — REGNUM В Израиле с 7 мая разрешается, с рядом ограничений, работа торговых центров, рынков на открытом воздухе и тренажерных залов, закрытых в марте в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в принятом 4 мая решении правительства о поэтапном смягчении в Израиле карантинных мер.

В числе сохраняющихся ограничений: требования присутствия в помещениях не более одного человека на 20 кв. метров (в магазинах и салонах — на 15 кв. метров), обеспечение дистанции между людьми два метра, неукоснительное соблюдение правил гигиены.

С 5 мая в Израиле отменили запрет на выход из дома «без уважительной причины» и разрешили открытие «библиотек, гостиниц, заповедников и объектов наследия, национальных парков и зоопарков».

Посещение пляжей и по прежнему остаётся под запретом. Также даже на открытом воздухе нельзя собираться группами более 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение количества заболевших COVID-19 отмечено в Израиле: за минувшие сутки подтверждено только 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число инфицированных коронавирусом в стране составляет 16 314 человек, из которых выздоровели 10 527, умерли 239.

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