Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Статистика по количеству смертей от COVID-19 в США достоверна, заявил американский президент Дональд Трамп 6 мая в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем, Трамп выразил сомнение по тем цифрам, которые предоставляет Китай и ряд других стран, где фиксируется низкий процент летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Дональд Трамп также заявил о своих сомнениях по поводу достоверности официальной информации по погибшим от COVID-19 в Китае.

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