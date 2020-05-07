Ростов-на-Дону, , 00:32 — REGNUM На приобретение медицинского оборудования для моногоспиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 20 Ростова-на-Дону, выделен 51 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Средства будут направлены на покупку десяти аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, второй моногоспиталь, куда направляют беременных женщин и детей с положительным тестом на коронавирус, начал работу 3 мая. В настоящее время госпитализированы 13 человек. Общее число койко-мест — 500.