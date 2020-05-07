Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Американцы за год усыновили около 3 тыс. детей из зарубежных стран, говорится в докладе Госдепартамента США, который 6 мая представила журналистам специальный советник госсекретаря США по международным проблемам, связанным с детьми Мишель Бернье-Тот.

В документе говорится, что речь идёт об усыновлениях в 2019 финансовом году (в США он начинается 1 октября). При этом показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом, когда жители США усыновили 4059 детей.

В Госдепе отмечают, что наибольший рост за год пришёлся на Украину — в 2019 году из этой страны забрали 298 детей — на 50 больше, чем годом ранее.

С усыновлением детей из России вопрос остаётся закрытым с 2013 года, когда в стране вступил в силу так называемый «закон Димы Яковлева».

«У нас не было возможности поднять этот вопрос (усыновления российских детей) в последнее время», — прокомментировала Бернье-Тот положение дел в этой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемый закон «Димы Яковлева», запрещающий передачу российских детей на усыновление гражданам США, вступил в силу в России 1 января 2013 года. Документ получил неофициальное название в честь Димы Яковлева из Псковской области, который погиб в 2008 году в США спустя несколько месяцев после передачи его в американскую семью. Также «закон Димы Яковлева» стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского.

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