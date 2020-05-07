Ростов-на-Дону, , 00:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону военные артисты устроили концерт у дома ветерана Великой Отечественной войны Елены Горбачёвой. Ей исполнилось 95 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Елена Горбачёва родилась в 1925 году в станице Верховье (Орловская область). Когда началась война, ей едва исполнилось 16 лет. Боевой путь медсестры начался в Душети (Грузия). Затем Елена Наумовна была направлена в действующую армию Южного фронта. В составе 1-ого Украинского фронта принимала участие в боях за Курскую область, Украину, Польшу, Чехословакию.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освобождения Праги».

Военные артисты исполнили песни времён войны. Имениннице вручили цветы и памятные подарки, пожелав крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой.