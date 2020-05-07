Скопье, , 08:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что в результате обследования 292 человек 6 мая на территории страны выявлено 13 новых положительных тестов на коронавирус, при этом ещё 44 человека признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 1539 случаев заражения, при этом уже 1057 человек одержали победу над невидимым врагом. 88 жителей страны скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В стране ожидают скорого возобновления деятельности кафе и ресторанов и постепенной отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

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