Сан-Паулу, Бразилия, , 23:58 — REGNUM Бессрочный траур по умершим в результате заражения коронавирусом будет объявлен на территории бразильского штата Сан-Паулу. Об этом сообщил 6 мая губернатор штата Жоау Дориа.

Данное решение принято местными властями после того, как число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в штате превысило три тысячи человек.

«Впервые за всю историю Сан-Паулу менее чем за два месяца при общих обстоятельствах мы потеряли три тысячи жизней», — сказал губернатор.

По его словам, траур в штате будет официально объявлен 7 мая и продлится столько же, сколько будет продолжаться эпидемия коронавируса и вызванный ею кризис.

Напомним, согласно последним официальным данным, в Бразилии скончались не менее 7,9 тысячи пациентов с коронавирусом, всего в стране почти у 115 тысяч человек выявлены положительные тесты на вирус.