Маунтин-Вью, США, , 23:57 — REGNUM Контроллер Google Stadia получил долгожданную функцию беспроводного подключения к ПК. Об этом 6 мая сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, спустя примерно пять месяцев после запуска сервиса геймерам больше не потребуется подключать геймпад Stadia к компьютеру при помощи кабеля USB Type-C. Google объявила, что беспроводное подключение контроллера к ПК можно реализовать при помощи браузера.

«Вы сможете подключить свой контроллер Stadia и Stadia.com к вашей Wi-Fi сети и играть без подключения кабеля USB-C», — написала компания.

Издание отметило: можно предположить, что таким образом контроллер также можно подсоединить к мобильным устройствам.

Напомним, изначально функция беспроводного подключения геймпада Stadia поддерживалась лишь устройствами Chromecast Ultra. Компания Google запустила свой облачный игровой сервис 19 ноября 2019 года в 30 странах мира.

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