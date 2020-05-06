Маунтин-Вью, США, 6 мая 2020, 23:57 — REGNUM Контроллер Google Stadia получил долгожданную функцию беспроводного подключения к ПК. Об этом 6 мая сообщил журнал PC Gamer.
Таким образом, спустя примерно пять месяцев после запуска сервиса геймерам больше не потребуется подключать геймпад Stadia к компьютеру при помощи кабеля USB Type-C. Google объявила, что беспроводное подключение контроллера к ПК можно реализовать при помощи браузера.
«Вы сможете подключить свой контроллер Stadia и Stadia.com к вашей Wi-Fi сети и играть без подключения кабеля USB-C», — написала компания.
Издание отметило: можно предположить, что таким образом контроллер также можно подсоединить к мобильным устройствам.
Напомним, изначально функция беспроводного подключения геймпада Stadia поддерживалась лишь устройствами Chromecast Ultra. Компания Google запустила свой облачный игровой сервис 19 ноября 2019 года в 30 странах мира.
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