Рейкьявик, 6 мая 2020, 23:56 — REGNUM О практически полной ликвидации вспышки коронавирусной инфекции в стране заявило правительство Исландии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что 97% всех пациентов с выявленным заражением коронавирусом уже выздоровели.
По данным правительства Исландии, из 1799 человек, у которых было выявлено заражение SARS-CoV-2, у 1750 при повторном тестирования заражения выявлено не было.
На данный момент в стране насчитывается 39 выявленных случаев заражения коронавирусом, случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19 в Исландии десять. В больнице находятся три человека, но их состояние остаётся стабильным и не вызывает опасений у медиков.
Ранее ИА REGNUM сообщало дату отмены ряда ограничений, введённых в Исландии в связи с пандемией коронавируса.
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