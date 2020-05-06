Рейкьявик, , 23:56 — REGNUM О практически полной ликвидации вспышки коронавирусной инфекции в стране заявило правительство Исландии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что 97% всех пациентов с выявленным заражением коронавирусом уже выздоровели.

По данным правительства Исландии, из 1799 человек, у которых было выявлено заражение SARS-CoV-2, у 1750 при повторном тестирования заражения выявлено не было.

На данный момент в стране насчитывается 39 выявленных случаев заражения коронавирусом, случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19 в Исландии десять. В больнице находятся три человека, но их состояние остаётся стабильным и не вызывает опасений у медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало дату отмены ряда ограничений, введённых в Исландии в связи с пандемией коронавируса.

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