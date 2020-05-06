Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Разработчики игры Terraria выложили в сеть геймплейный ролик нового дополнения, которое принесёт в игру множество новых функций и новый режим. Видео было опубликовано 6 мая на YouTube-канале ChippyGaming.

По имеющейся информации, в Terraria 1.4 появятся новые предметы, враги, мини-биомы и другое. Игра также получит два новых режима: Master Mode и Journey Mode.

Создатели Terraria отметили, что Journey Mode не является «творческим режимом», заявив, что он предоставит геймерам «совершено новый способ» изучения игры и невероятную свободу. Они написали, что благодаря ему геймеры смогут «играть в свою Terraria», такую, какой они захотят её увидеть.

Напомним, релиз Terraria состоялся 16 мая 2011 года. Игра представляет собой приключенческую «песочницу» с процедурно-генерируемым миром, которая позволяет геймерам добывать ресурсы, строить сооружения и заниматься производством.

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