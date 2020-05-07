Москва, , 07:20 — REGNUM Девять московских парков подготовили праздничную онлайн-программу ко Дню Победы. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в программу вошли литературные чтения, тематические видеоэкскурсии и выставки с фотографиями военных лет.

«Все это можно будет посмотреть онлайн — в соцсетях парков. Основную часть спецпроектов опубликуют 8 и 9 мая», — отметила Сергунина.

В проекте приняли участие Лианозовский парк, Измайловский парк, парк «Сокольники», сад «Эрмитаж», Воронцовский парк, парк «Северное Тушино», парк «Ходынское поле», Перовский парк, парк «Красная Пресня».

Все желающие услышат стихи о войне, фронтовые письма участников сражений, Можно узнать, в какой части «Сокольников» работал пулеметный тир для стрелковой подготовки солдат и где размещался авиационный госпиталь Московского фронта противовоздушной обороны. Экскурсантам Измайловского парка расскажут, что в годы войны на территории парка располагалась спецшкола, где готовили разведывательные и диверсионные группы. Парк «Красная Пресня» предлагает подписчикам взглянуть на Великую Отечественную войну глазами фотокорреспондентов. А Лианозовский парк покажет видеоролик «Всегда в наших сердцах», смонтированный из сменяющих друг друга 50 черно-белых фотопортретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.