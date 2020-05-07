Москва, , 07:17 — REGNUM Специально к 9 мая «Московские сезоны» подготовили спецпроект «Искусство Победы», объединивший истории об артистах фронтовых бригад — музыкантах, чтецах, циркачах, актерах и танцорах, которые прошли войну бок о бок с солдатами. Кроме того, к празднику открылась онлайн-выставка, представлена подборка статей газеты «Известия» за 1941−1945 годы и фильм «Концерт фронту».

Как отмечается, фронтовая культурная жизнь была разнообразной: для военных читали стихи и прозу, ставили отрывки из русских и зарубежных пьес, играли эстрадные и джазовые хиты, исполняли оперные арии. Артисты нередко участвовали в военных действиях, работали санитарами и сиделками.

На праздничном сайте «Московских сезонов» можно узнать, кто и как творил искусство на фронтах Великой Отечественной войны, как в полевых условиях артисты создавали декорации и реквизит, какие номера входили в репертуар типичного концерта, какие выдающиеся произведения были созданы в военные годы.

О том, как выглядело выступление фронтовых бригад, можно узнать, посмотрев музыкальный фильм 1942 года «Концерт фронту», предоставленный Российским государственным архивом кинофотодокументов. В нем Аркадий Райкин сыграл роль киномеханика, прибывшего на фронт, а многие другие ведущие артисты того времени представили свои лучшие эстрадные номера.

На онлайн-выставке Музея Победы доступны 10 необычных экспонатов — фотографий предметов, рассказывающих о буднях артистов на фронте и о праздниках в годы войны.