Тегеран, , 08:36 — REGNUM 6 мая официальный представитель министерства здравоохранения объявил, что менее полпроцента иранцев имеют положительный тест на коронавирус с момента начала его вспышки в Иране в конце февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Руководитель управления по борьбе с инфекционными заболеваниями при министерстве здравоохранения Ирана Хосейн Эрфани сообщил журналистам IRNA, что в Иране нет необходимости делать акцент на вопрос коллективного иммунитета.

По словам представителя, коллективный иммунитет возникает тогда, когда большой процент населения заражается какой-либо болезнью и становится невосприимчивым к ней.

«Хотя думать о коллективном иммунитете пока не стоит, условия в стране нельзя охарактеризовать как нормальные», — отметил Эрфани.

По его словам, большинство людей все еще находятся под угрозой заражения вирусом. Кроме того, Эрфани подчеркнул, что на данный момент не существует никакого конкретного лекарства или вакцины против коронавируса, поэтому единственным способом защититься от COVID-19 является соблюдение медицинских рекомендаций.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, выявлен у более 3 700 000 человек по всему миру, более 257 000 человек погибли от коронавирусной инфекции. В Иране число погибших составляет более 6300 человек.