Москва, , 23:13 — REGNUM Власти Москвы могут запретить каршеринговым компаниям использовать городские стоянки для своих машин. Этот вопрос находится на обсуждении в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 апреля услуги каршеринга в столице находятся под запретом из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что в условиях эпидемии транспортные средства краткосрочной аренды невозможно оперативно дезинфицировать.

В итоге каршеринговые компании в Москве столкнулись с тем, что им надо где-то поставить огромное количество своих машин. Многие из них просто стоят на любых доступных парковочных местах на улицах города. Однако это не выход из ситуации.

Жители города стали замечать, что на заброшенных пустырях накапливаются автомобили каршеринга — таким образом компании хотят минимизировать расходы на парковки.

Также известно, что представители сервисов ведут переговоры с торговыми центрами, чтобы те предоставили машинам каршеринга парковочные места, которые не заняты, так как торговые центры в большинстве своем не работают, но пока не удается договориться о оплате этих мест, торговые центры требуют по 2000 рублей за парковочное место в месяц, каршеринговые компании хотят уменьшить эту сумму в четыре раза.