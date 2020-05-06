Редвуд-Сити, США, , 23:04 — REGNUM Разработчики популярного симулятора жизни The Sims 4 опубликовали трейлер нового дополнения (DLC) Eco Lifestyle. Ролик был выложен 6 мая на YouTube-канале проекта.

Создатели игры предложили геймерам «экологичный» стиль жизни их персонажей. Релиз Eco Lifestyle состоится 5 июня 2020 года на всех платформах.

Новое DLC предложит геймерам принимать решения в ходе игры, которые принесут пользу как обществу, так и окружающей среде. В частности, их персонажи смогут пользоваться альтернативными ресурсами, производить экологичную переработку вещей и организовывать общественные мероприятия. Действие будет происходить в месте под названием Evergreen Harbour.

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