Москва, , 22:52 — REGNUM Специальный авиарейс для вывоза граждан России из Франкфурта-на-Майне назначен на пятницу, 8 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи России.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа, вылет рейса AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва запланирован на 8 мая, 20:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на рейс смогут попасть жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областей.