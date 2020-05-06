Архангельск, , 22:51 — REGNUM В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы в Музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» открылась выставка «Во имя жизни. 1941−1945. Художники о войне и Победе». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе объединения, к событию была разработана культурно-образовательная онлайн-программа.

8 мая посетителей приглашают на онлайн-экскурсию по выставке «Во имя жизни. 1941−1945. Художники о войне и Победе». Посетителей ждет рассказ о художниках-фронтовиках, чьи работы представлены в коллекции Музейного объединения. Мероприятие будут транслировать на официальных страницах в соцсетях объединения.

«Художники принимали самое активное участие в борьбе с врагом. Образы Великой Отечественной войны дошли до нас в графических рисунках, картинах и плакатах. Это не только радостные, торжественные сюжеты, но и сюжеты, выражающие боль и скорбь целого народа. Многие из художников спустя годы в своем творчестве уже больше никогда не обращались к теме войны — важным для них станет изображение мирного времени. Уже опубликованы рассказы о Николае Наговицыне, Борисе Лукошкове, Дмитрии Свешникове, Константине Панкове, Дмитрии Ширяеве, а также рассказ о карикатуре и сатирическом плакате Великой Отечественной войны. Скоро выйдут статьи об Иване Котове и Алексее Румянцеве», — рассказали в пресс-службе.

9 мая сотрудники Музейного объединения прочитают в соцсетях стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов».

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские учреждения культуры подготовили обширную онлайн-программу празднования Дня Победы. На интернет-площадках уже начали транслировать спектакли и концерты.