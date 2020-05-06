Москва, , 22:18 — REGNUM Правительство России выделило около 49 млрд рублей на выплаты за особые условия труда медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом сообщил 6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у главы государства.

По его словам, 42 млрд рублей из этой суммы предназначено для региональных выплат медицинским работникам, ещё около 4 млрд — сотрудникам медицинских организаций Минздрава, ФМБА и Минобрнауки. Кроме этого, чуть более 3 млрд выделено для работников медицинских организаций силовых ведомств — Минобороны, ФСИН и других.

Министр отметил, что «до всех регионов средства доведены с запасом». «Все выплаты и начисления идут в срок в соответствии с днями выплаты заработной платы», — подчеркнул он.

Глава Минздрава также уточнил, что данные выплаты освобождены от налога на доходы физических лиц и производятся «с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок соразмерно отработанному времени на основании локальных актов медицинских организаций в объёме, не превышающем установленного размера выплат».

Министерством в регионы было направлено разъяснительное письмо о категориях получателей и принципах начисления выплат, добавил Мурашко.