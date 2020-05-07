Приштина, , 00:27 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 6 мая сообщил, что в результате обследования 324 образцов в крае было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, при этом ещё 43 пациента были признаны излечившимися. Все новые пациенты заразились в результате контакта с лицами, у которых коронавирус был выявлен ранее.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 860 заразившихся коронавирусом граждан Косово, 533 уже здоровы. 26 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В связи с позитивной динамикой развития ситуации с коронавирусом в крае, с 4 мая введены новые, смягченные меры по ограничению распространения коронавируса. Разрешена деятельность целого спектра предприятий.

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