Москва, , 21:48 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 6 мая в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице подтверждено уже 905 случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Всего в Москве выявлено 85 973 положительных теста на коронавирус, 8458 пациентов излечились и были выписаны из больниц.