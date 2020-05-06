Москва, , 21:34 — REGNUM Почта Mail.ru, «Одноклассники» и «ВКонтакте» совместно разработали сервис, позволяющий найти новые фотографии с участниками Великой Отечественной войны, сообщается в паблике «Лица Победы».

Сервис позволяет не только найти новые, ранее неизвестные фотографии участника войны, но и связаться с теми, кто их загрузил.

«Загрузите фото родственника в наш архив, чтобы проверить совпадения лиц на снимках, добавленных другими участниками», — говорится в сообщении.

Поиск фотографий осуществляется с помощью технологии компьютерного зрения Vision.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Одноклассники» 9 мая проведут акцию «Бессмертный полк» в виртуальном формате, а также акцию-флешмоб «Поём дома» в честь Дня Победы.

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