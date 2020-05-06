Минусинск, Красноярский край, , 21:16 — REGNUM Песню «Смуглянка» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне исполнили музыканты города Минусинска (Красноярский край), сообщает «Ракурс».

Напомним, музыку к песне «Смуглянка» написал советский музыкант Анатолий Новиков, слова — Яков Шведов в 1940 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в честь Дня Победы проводятся акции по исполнению песен военных лет. По всей стране исполняются «Катюша» и «День Победы» (написана в 1975 году).

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