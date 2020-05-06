Москва, , 20:56 — REGNUM Акцию-флешмоб «Поём дома» запустили «Одноклассники» в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе социальной сети.

«9 мая пользователи «Одноклассников» по всей России смогут единым хором исполнить песню «День Победы» Владимира Харитонова в режиме караоке. Прямой эфир из голосов участников акции будет организован с помощью мобильного стримингового сервиса OK Live», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, «Одноклассники» проводят акцию «Бессмертный полк» в виде виртуального шествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в России пройдёт акция «Поём «День Победы»: в 19:00 по окончании минуты молчания жители страны исполнят песню «День Победы», стоя на балконах своих домов.

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