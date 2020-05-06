Аддис-Абеба, , 20:56 — REGNUM Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в Африке за сутки выросло до 49 352, 6 мая сообщает Africa CDC.

По информации Центров профилактики заболеваний Африканского союза, число смертей от COVID-19 на континенте к настоящему моменту составило 1959. 16 315 человек считаются излечившимися от заболевания.

Наиболее пострадавшим регионом континента является Северная Африка с 18,2 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. Меньше всего случаев заболевания, 4,6 тыс., выявлено в странах Центральной Африки.

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