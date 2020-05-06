Москва, , 20:52 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора 6 мая обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учётом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций», — говорится в сообщении.

Подробностей о содержании переговоров в пресс-службе не приводят. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Читайте развитие сюжета: Лавров напомнил Помпео о предложении России продлить договор СНВ-3